L'impensable destin de Line Renaud Documentaire. Les Mille et une vies de Line Renaud / France 3, vendredi, 21h10

On dit des chats qu'ils ont sept vies. Line Renaud est donc un curieux félin, elle qui se surnomme la lionne pour sa détermination à toute épreuve. Parce qu'elle en a déjà eu mille et une de vies. Il y a quelques années, François Hollande a dit d'elle : "Les présidents de la République passent et vous, Line Renaud, vous restez toujours". Depuis 1928, l'année de sa naissance,...