Douze radios francophones s'unissent ce mercredi sous la bannière "Radios Ukraine"

Elles reverseront également leurs recettes publicitaires de la journée au Consortium 12-12 et à Médecins sans Frontières, actifs sur le terrain en Ukraine. Les radios de la RTBF (La Première, Musiq3, Tipik, VivaCité, Classic 21) et de RTL (Bel RTL, Radio Contact) ainsi que DH Radio, FUN Radio, Nostalgie, Chérie et NRJ diffuseront des appels aux dons, des témoignages et des interviews tout au long de la journée.

Un habillage sonore commun a été spécialement créé pour l'occasion ainsi qu'un dispositif de communication sur le thème "Tendez l'oreille pour tendre la main" comprenant un spot TV, une vidéo à destination des réseaux sociaux et une campagne dans la presse quotidienne et les magazines. "Radios Ukraine" a également bénéficié du soutien de l'ensemble des éditeurs de la presse quotidienne francophone.

"Depuis le début de la crise qui frappe la population ukrainienne, nous assistons à un énorme élan de solidarité", témoigne Gilles Van Moortel, Coordinateur du Consortium 12-12. "Grâce à cette solidarité, les équipes humanitaires viennent en aide aux femmes, enfants et hommes en Ukraine et dans les pays limitrophes. La journée du 23 mars sera un formidable coup de pouce à une mobilisation sans précédent."