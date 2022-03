La chute de l’URSS vue du Kremlin (Podcast)

Il s’appelle Andreï Gratchev. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant… Cet historien et journaliste russe – qui vit actuellement en France - a été le « dernier » porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev. C’est donc lui qui a annoncé le 25 décembre 1991 à la presse internationale et au monde incrédule la fin spectaculaire de l’Union soviétique.

Dans ce deuxième épisode de « Parlons d’Histoire » consacré à la chute de l’URSS, nous recevons ce témoin exceptionnel de la fin de l’Empire rouge. Un homme de l’ombre qui a suivi de près le dernier président soviétique. Il nous donne sa vision de cette débâcle historique et nous révèle son vécu de l’intérieur du Kremlin.

Andreï Gratchev nous partage également son éclairage sur la guerre en Ukraine à la lumière des événements d'il y a 30 ans.