L'opération "Radios Ukraine" a permis de récolter près de sept millions d'euros

Les dons et recettes publicitaires reversées par les médias ont permis de faire grimper le compteur du Consortium Ukraine 12-12 de près de 18 millions d'euros à plus 24 millions d'euros. Durant toute la journée de mercredi, les équipes de la RTBF (Classic 21, La Première, Musiq3, Tipik et VivaCité), de RTL Belgium (Bel RTL et Radio Contact), de NGroup (Nostalgie, NRJ et Chérie) ainsi que de DH Radio et Fun Radio, se sont mobilisées pour animer l'élan de solidarité à travers leurs programmes respectifs.

"Cela a été aussi l'occasion d'expliquer au public les besoins humanitaires en Ukraine et à ses frontières, ainsi que l'action sur le terrain des organisations membres du Consortium 12-12", explique le Coordinateur du Consortium 12-12, Gilles Van Moortel.

Les fonds récoltés permettront d'aider les équipes humanitaires qui viennent en aide à la population en Ukraine et dans les pays limitrophes.

L'action de récolte de dons du Consortium 12-12 se poursuit. Les dons peuvent être effectués via le numéro de compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via le site internet 1212.be.