"Douze coups de midi": le champion Laurent éliminé après 71 victoires

La 72e participation de Laurent à l'émission de Jean-Luc Reichmann aura été la dernière. Avec plus de 300.000 euros de gains et 71 victoires, il est le 15e plus grand maître de midi de l'histoire.

L'animateur de TF1 n'a d'ailleurs pas tardé à lui adresser un message sur son compte Twitter: "Merci pour votre gentillesse, pour les valeurs que vous offrez à vos élèves. Surtout continuez à enseigner dans la joie, la passion et la conviction", partage-t-il.