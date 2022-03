"Les perles de la soirée": Une émission française se paie notre concours Miss Belgique (VIDEO)

Ce samedi s'est déroulé à La Panne le concours Miss Belgique, qui a sacré l'Anversoise Chayenne Van Aarle (23 ans). Un événement qui a une nouvelle fois dépassé les frontières, puisqu'on en a parlé chez nos voisins français. L’émission “C à vous”, sur France 5, en a en effet fait écho au travers d'une chronique quelque peu... moqueuse.

Dans celle-ci, le chroniqueur Bertrand Chameroy est revenu, en quelques extraits, sur les "perles de la soirée". On y évoque notamment le gros blanc des présentateurs en plateau au moment où une séquence ne se lance pas à l'antenne. Le portrait des différentes miss n'échappe pas à la critique de Bertrand Chameroy, notamment celui de cette candidate d'origine italienne qui "aime les tiramisus et les lasagnes". "Le CV et le LinkedIn ne permettaient visiblement pas d'en faire des caisses sur cette candidate. Ils ont donc mis l'accent sur la seule particularité qu'elle possédait", plaisante le chroniqueur.

A noter que la grande gagnante Chayenne Van Aarle n'a pas échappé aux moqueries. Le chroniqueur est en effet revenu sur deux moments "gênants". Tout d'abord quand elle fait mine d'utiliser la télécommande pour déverouiller la voiture qu'elle a remportée alors que les portes sont... ouvertes. Ensuite, quand elle tente de rentrer dans le véhicule, mais que son diadème qu'elle porte sur la tête le lui en empêche.