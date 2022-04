Netflix, Disney+, Amazon Prime... Quelles sont les sorties streaming du mois d'avril ?

Voici une liste non exhaustive des films et séries sur les plateformes de streaming.

Qu'allez-vous pouvoir visionner sur les plateformes en avril ? Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. La Libre a décidé de vous prémâcher le travail.

Du côté des séries

Netflix :

Le 7 avril, Netflix met en ligne la série d'animation Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance dans laquelle on découvre la vie d'un petit garçon de 10 ans à Houston en 1969. Une série qui est l'œuvre de Richard Linklater décidément épris de nostalgie. Le réalisateur de Boyhood avait remporté l'Ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin et le Golden Globe du meilleur film dramatique.

Le 15 avril, Netflix ajoute à son catalogue la mini-série Anatomie d'un scandale, tirée de l'ouvrage éponyme de Sarah Vaughan, un thriller sur le destin d'une femme dont le mari est pris dans un scandale politique. Une fiction créée par David Edward Kelley (Big Little Lies et The Undoing).

Le 19 avril, les fans de Better Call Saul attendront avec impatience la sixième saison du spin-off de Breaking Bad. Le 20, la deuxième saison de Poupée russe débarque sur Netflix. Cette série comique avec Natasha Lyonne (Orange Is the New Black) raconte la drôle d'histoire d'une femme qui revit sans cesse la nuit avant sa mort, façon Groundhog Day (20 avril). Enfin, parmi d'autres, vous pourrez découvrir, le 29 avril, la deuxième partie de la saison 4 d'Ozark. Il y sera toujours question de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et des ennuis des Byrde.

Disney + :

La showrunneuse Simone Finch a utilisé son expérience personnelle et notamment ses déboires avec l'alcool pour signer Single drunk female (le 6 avril), une série comique sur la sobriété. Le même jour, la 18e saison de la série médicale Grey's Anatomy sera mise en ligne. Disney va également proposer L'âge de Glace : les aventures de Scrat , une série de courts métrages dérivée sur l'écureuil fétiche. A voir le 13 avril.

Enfin, le 20, vous pourrez visionner la série The Dropout avec Amanda Seyfried. Comme son nom l'indique, cette série racontera l'ascension et la chute de la milliardaire Elizabeth Holmes.

Amazon Prime :

Du côté d'Amazon, vous pouvez noter l'arrivée de la série Outer Range le 15 avril avec Josh Brolin ( Les Goonies , No Country for Old Men , Sicario , Dune ...). Ce dernier incarne le rôle d'un éleveur à la tête d'un ranch dans le Wyoming prêt à tout pour protéger sa famille.

La deuxième saison de la magnifique série d'animation pour adultes, Undone , sera dévoilée le 29 avril. Cette série met en scène la vie d'Alma, chamboulée par un accident de voiture. Elle est l'œuvre du créateur de BoJack Horseman .

Du côté des films

Netflix :

Le 1er avril, Netflix met en ligne la nouvelle comédie de Judd Apatow : La Bulle . On y suit l'équipe d'un film fictif pendant son tournage en plein covid.

Le 8, Metal Lords produit par D.B. Weiss et David Benioff, les co-créateurs de l'adaptation de Game Of Thrones . C'est l'histoire de deux ados pas très populaires qui vont se lancer à fond dans la musique. A noter que le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, est le producteur exécutif de la musique du film.

Disney + :

Ce 1er avril, la plateforme Disney met en ligne Le Monde de Nate , une comédie dans laquelle un pré-ado, Nate Foster, rêve de percer à Broadway. Les adeptes d' Avengers pourront revisionner Avengers Endgame , les fans de Queen Bohemian Rhapsody de Bryan Singer avec Rami Malek. L'interprète de Freddie Mercury avait remporté l'oscar du meilleur acteur.

Amazon Prime :

Du côté d'Amazon Prime, vous pourrez visionner plusieurs films : Le bon gros géant de Steven Spielberg (dès le 1er avril), Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze ou encore les films de la série Expendables.

Du côté des documentaires

Netflix :

Netflix programme, également, divers documentaires. Le 6 avril, la mini-série Jimmy Savile : un cauchemar britannique , consacrée à l'animateur télé star et prédateur sexuel. Le lendemain, une autre série abordera le décès du sportif sud-africain Senzo Meyiwa : Meurtre d'un footballeur : L'affaire Meyiwa (7 avril). Le 13 avril, Barack Obama sert de voix-off au documentaire Parcs nationaux : Ces merveilles du monde sur les plus beaux parcs de la planète. Le 19, les méthodes d'une enseigne célèbre sont passés au crible : Abercrombie & Fitch, une marque sur le fil . Enfin, la plateforme au N se penche sur le destin d'une actrice mythique : Le mystère Marilyn Monroe (27 avril).

©AP

Disney + :

Sur Disney, vous pourrez découvrir Narco wars (20 avril). Cette série documentaire a été réalisée par National Geographic et répondra à diverses questions : Comment la cocaïne arrive en Amérique ? Comment le premier cartel mexicain a été fondé ? Qui était Pablo Escobar ?