Accueil Culture Médias & Séries Un livre qui fait du bruit, qui se mâche, et qui se partage Eqla, anciennement Œuvre nationale pour les aveugles, enregistre une bibliothèque de nouvelles. Lues par des voix prestigieuses. En compagnie de Xavier Deutsch et Fabrizio Rongione, protagonistes de cette démarche, on s’est immergé dans le noir. Pour voir. ©Ennio Cameriere Aurore Vaucelle Journaliste Culture et Société, Responsable de la rubrique La Libre Explore







L’invitation nous avait plu, comme un rendez-vous galant dans un endroit mystérieux, où on serait d’accord pour se laisser séduire. À l’initiative d’Eqla, qui accompagne les personnes aveugles et malvoyantes dans leur quotidien, nous rencontrions, ce jour-là, Xavier Deutsch, écrivain, et Fabrizio Rongione, comédien. Tous deux ont participé à la confection d’une bibliothèque audio (disponible...