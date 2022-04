"1985", plongée dans les sombres dessous de l’histoire belge

Gillian Anderson, une future First Lady couronnée à CanneSeries

De Dana Scully (X-Files) à Margaret Thatcher (The Crown), de Stella Gibson (The Fall) à Jean Milburn (Sex Education), l’actrice saluée d’un Variety Icon Award et qui s'apprête à camper Eleanore Roosevelt, a rendu hommage aux personnages iconiques avec lesquels elle a tracé sa route.