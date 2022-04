La réponse amusante de Netflix à un sketch qui se moque des films trop longs de la plateforme (VIDEO)

Ce samedi, dans l'émission humoristique américaine Saturday Night Live, les comédiens Pete Davidson et Chris Redd, accompagnés du rappeur Gunna et de l'acteur Simon Rex, ont dévoilé un clip de rap parodique. Intitulé "Short-ass movies", ce sketch se moque en fait des films qui deviennent de plus en plus longs sur les plateformes de streaming. Or, le soir, on a parfois envie de se divertir mais moins longtemps que deux longues heures... Dans leur clip, Pete et Cie expliquent qu'ils ne veulent pas regarder des films de plus de 1h30.

"J'ai entendu dire que 'The Batman' était génial, alors je suis allé au cinéma et je l'ai vu", rappe par exemple Pete Davidson, au sujet du film de Matt Reeves qui dure près de 3 heures. "J'ai pissé dans mon pantalon deux fois; c'était plus long que 'Le Hobbit'".





La parodie n'est pas passée inaperçue et est arrivée jusqu'aux oreilles de... Netflix. En effet, le géant du streaming, via le compte Twitter Netflix Is A Joke, a partagé le clip en affirmant que c'était une"bonne idée". Dans la foulée, Netflix a ajouté une catégorie "Short-ass movies" dans son catalogue. Elle regroupe tous les films de moins d'1h40. De quoi faire plaisir aux abonnés qui se lassent des films interminables...