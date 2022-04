Les travailleurs de l’ombre des Gafa

C’est un documentaire édifiant et inratable que propose France 5 le lundi 11 avril à 21 h. Une série documentaire d’une heure et demie réalisée par Henri Poulain pour DataGueule, émission française attachée, comme son nom l’indique, à mettre en exergue les chiffres. En visionnant cette enquête finement réalisée, le téléspectateur est immergé dans le triste quotidien des travailleurs précaires des géants du Web.

C'est le cas de Bilel, jeune homme attachant de 24 ans, qui vit encore chez ses parents à Lyon, tout en travaillant pour Uber Eats. Alors que la start-up américaine a réalisé un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros en 2018, Bilel doit trimer 60 heures par semaine pour gagner 400 euros brut, selon ses dires. "Je consacre tous les jours de ma vie à Uber, les week-ends aussi, je n'ai plus de vie en fait, je ne vis que pour Uber", explique-t-il en pédalant. Comme ses collègues, Bilel n'est pas payé lorsqu'il attend une commande. Il n'a pas de contrat, ne cotise pas et n'est pas couvert en cas d'accident. Les bonus seraient quasi impossibles à obtenir et encourageraient les livreurs à prendre tous les risques, sans compter certains clients qui les traitent comme des moins que rien.

La condition des micro-travailleurs n'est pas plus reluisante. C'est le cas de Nathalie qui effectue des tâches répétitives et abrutissantes pour un sous-traitant de Google. "On devient un peu robotisé", admet-elle. À Madagascar, Nomena (et son sourire triste) gère les messages Twitter et Facebook de Disneyland Paris en copiant collant des modèles de réponses à personnaliser. Amélie et Chris ont été modérateurs pour le réseau social de Mark Zuckerberg. Leur rôle : regarder des vidéos pour éviter qu'elles ne se retrouvent à la vue de tous. Racisme, viols, décapitations, suicides, harcèlement… Ce calvaire oculaire emmène certains malheureux directement chez un psy.

Souvent, ces travailleurs ont signé des clauses de confidentialité à vie leur interdisant d'en parler, mais les intervenants du documentaire ont trouvé le courage de témoigner. C'est notamment le cas d'Edouard qui écoutait nos conversations les plus intimes pour un sous-traitant de Siri, l'assistant intelligent d'Apple. "Ce n'est pas si compliqué de ne pas se laisser faire en fait. J'aimerais témoigner à visage découvert, parce que j'espère qu'il y aura d'autres gens qui le feront ensuite. C'est déjà une première étape pour se défendre et puis contre-attaquer."

La dernière partie met en avant les initiatives qui se multiplient. Certains, en effet, se syndiquent, quand d’autres montent une coopérative pour être solidaires et retrouver leur dignité.