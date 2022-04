Six décennies de cinéma, aux côtés de la reine Catherine

Quand Deneuve parle de… Deneuve. Dans ce long documentaire (1 h 44), c'est à l'actrice que l'on a donné la parole et c'est plus passionnant que n'importe quel panégyrique. Des heures d'archives, de témoignages, d'interviews données ici et ailleurs, recoupées et montées de telle sorte qu'ils éclairent la carrière de l'actrice, depuis des débuts à 17 ans dans Les portes claquent jusqu'à aujourd'hui. Car la reine Catherine tourne et tourne encore. Et ne compte s'arrêter que le jour où elle s'ennuiera. Elle le dit d'ailleurs, dans ce docu signé Virginie Linhart.

Très tôt, Catherine Dorléac a attiré les caméras. Elle prenait la lumière comme personne, à part peut-être sa sœur Françoise, qui lui mit le pied à l’étrier. Catherine, elle, était trop timide pour oser la comédie. Pourtant, à peine a-t-elle mis un pied sur un plateau que sa cinégénie fut évidente. Pour ne pas faire d’ombre à sa frangine, elle bien décidée à devenir la plus grande actrice de tous les temps, Catherine va prendre le nom de sa mère et devenir Deneuve.

On suit ses premiers pas, ses premiers sourires un peu embêtés et, déjà, ce petit mouvement des lèvres qui va faire sa marque de fabrique. Brune et pétillante, Catherine joue et aime avec la même intensité. Elle n’est pas majeure quand elle rencontre Vadim, qui va l’envoûter (mais jamais l’épouser) et lui faire un enfant.

Dans Deneuve, la reine Catherine, on passe à la loupe la vie de la comédienne et, aussi, un peu, celle de la femme qu'elle fut, corsetée (un peu) à la fin des années 50, libre, dans les folles années 60. On redécouvre les images, dingues, de son mariage avec le photographe David Bailey, où un certain Mick Jagger fut le témoin. Clope à la main, Catherine, qui est devenue blonde, profite de la vie. Jusqu'au tragique accident de Françoise qui, roulant à tombeau ouvert pour attraper un avion, s'encastre dans un poteau et meurt brûlée vive. Catherine ne s'en remettra jamais vraiment. Elle sourira, tournera d'innombrables films, fera une petite sœur - Chiara - à David, avec le sublime Marcello Mastroianni. Mais plus jamais elle ne s'attachera. Jamais vraiment.

C'est ce qui ressort de ces heures d'archives, qui donnent à voir une actrice qui n'en a jamais fait qu'à sa tête, qu'elle tourne avec Jacques Demy ou avec André Téchiné. Le temps, certes, est assassin, et revoir Catherine vibrante et sensuelle dans Le sauvage, et aujourd'hui, en respectable (quoi que…) grand-mère, nous rappelle à notre condition d'humains : comme elle, on a vieilli, on a appris, on a vécu de grands moments de cinéma. Catherine Deneuve, elle, l'a fait de l'intérieur et c'est magnifique.