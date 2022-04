Surprise: la prochaine saison de The Voice Belgique sera une saison kids

C'est l'animatrice du télécrochet made in Belgium, Maureen Louys, qui l'a annoncé en direct durant la finale de la saison anniversaire de The Voice Belgique diffusée ce mardi soir sur la RTBF. Après The Voice Belgique 10, place donc à The Voice Kids 2.

The Voice Kids est de retour en Belgique. Après avoir rappelé les moments forts du coach d'honneur, Slimane (qui avait remporté la première saison de The Voice Kids Belgique en 2020 avec Océana), Maureen Louys a annoncé la nouvelle. "On peut le dire officiellement, la prochaine saison de The Voice Belgique sera une saison The Voice Kids!" Et l'animatrice de la RTBF d'en profiter pour déjà lancer le casting ouvert aux enfants de 8 à 14 ans sur le site de la RTBF/thevoice.

Basée sur les mêmes ingrédients qui ont fait le succès mondial de The Voice, l’émission version Kids est donc de retour pour une deuxième saison sur La Une et Auvio.