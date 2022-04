Voici la plus belle voix de Belgique: le gagnant de la saison 10 de The Voice est connu

Après 15 semaines de compétition intense, la saison anniversaire de The Voice Belgique a donné son verdict. Parmi les quatre finalistes (Valentine, Sekina, Alec et Maysha), le public a choisi l'ovni Alec pour être The Voice Belgique 2022. Carton plein donc aussi pour sa coach Bj Scott qui remporte sa 3e saison en 9 participations.

Après une intro sur "Viens on s'aime" de Slimane -coach d'honneur de la finale - avec les quatre finalistes, les prestations du carré final se sont enchaînés. Des talents chantant avec leur coach ou en solo. Ou encore la venue de Jérémie Makiese, gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique et notre représentant à l'Eurovision avec le titre Miss You (plus d'un million de streams!) mais aussi de Sola, aka Soraya Slimani, la finaliste de Slimane lors de la saison 7, venue présenter son premier single (Maquiller) écrit avec son ancien coach. Lequel a lui aussi dévoilé une surprise, à savoir son nouveau single inédit intitulé "Dans le noir" (un titre troublant au sujet de sa maman). Sans oublier l'annonce d'un The Voice Kids pour la saison prochaine.

Premier tour de cette finale: Valentine et Alec séduisent le public

Lors de cette finale, seuls les téléspectateurs avaient donc droit au dernier mot. Et entre la vertigineuse Valentine (qui s'est envolée -littéralement en chantant sur une grue- sur du Jean Jacques Goldman), l'urbaine Sekina (avec son tableau magistrale sur Wicked Game de Chris Isaack), l'ovni Alec (toujours aussi impressionnant sur le Human de Rag'n'bone man cette fois) ou la choriste de Black M alias Maysha qui donne la chair de poule sur I Will always love you de Withney Houston, ce sont Valentine et Alec qui ont d'abord remporté le plus de suffrages dans la première partie de cette finale. Fini donc les nouveaux coaches de cette saison 10, Black M avec Sekina et Christophe Willem avec Maysha. "Mais s'il faut le refaire, comme l'a déclaré Black M (qui a annoncé que son prochain album s'intitulera Légende Black), on le refera!"

Second tour: et la victoire revient à...

Qui de la finaliste de Typh Barrow (Valentine qui a repris son "Another Love" Tom Odell) et l'ensorceleur Alec (qui a repris son "Hold me while you wait" de Lewis Capaldi) de la team Bj Scott a remporté les suffrages du public après leur prestation sur leur titre phare de l'émission? Alec avec 58 % contre 42 % des votes pour Valentine. "Merci à tous, et merci à ma meilleure coach de tous les temps de tous les The Voice, Bj Scott!", balance Alec, euphorique. Et de conclure: "A l'année prochaine!"

Le gagnant de la saison anniversaire de The Voice Belgique repart donc avec un chèque de 10.000 euros, un single à enregistrer avec Universal Belgique et une gamme de cadeaux multimédia du sponsor du télécrochet belge. Le mot de la fin ira à Bj Scott: "Vive la Belgique, bordel!" Après Roberto Bellarosa, David Madi, Laurent Pagna, Florent Brack, Laura Cartesiani, Théophile Rénier, Valentine Brognion, Charlotte Foret alias Charles et Jérémie Makiese, au tour donc d'Alec de remporter le télécrochet belge. Et Bj Scott, après Laura Cartesiani et Jérémie Makiese, de remporter sa 3e saison en 9 participations.