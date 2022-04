Alec , gagnant de The Voice Belgique 10: "J’ai beaucoup de choses à prendre en compte et les études en font partie"

Le Brabançon de 23 ans à la voix de velours est l’ovni et gagnant de la saison anniversaire de The Voice Belgique. Rencontre avec la plus belle voix de Belgique 2022 et sa coach Bj Scott qui signe sa troisième victoire en neuf participations (un record!)