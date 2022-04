Accueil Culture Médias & Séries Kristofer (N’oubliez pas les paroles): "Je vais tout faire pour avoir mon diplôme mais mon objectif, c’est de me lancer dans le domaine artistique" Le candidat belge de N’oubliez pas les paroles a franchi le seuil des 30 victoires après avoir intégré le top 10 des maestros. ©FR2 Aurélie Parisi Journaliste Médias

En ce lundi de Pâques, Kristofer a intégré le fameux top 10 des plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. Et l'ascension continue. Le Liégeois de 24 ans a signé, ce mercredi, sa 30e victoire dans le jeu présenté par Nagui sur France 2 et possède actuellement une cagnotte de 248 000 euros. "Plus les jours passent, plus j'ai du mal à réaliser ce qu'il se passe. Je suis totalement...