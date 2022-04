Les Affres de la politique vus par les séries

Cette série culte créée par Adam Price () raconte au fil de trois saisons et trente épisodes de 58 minutes les coulisses du système politique danois. On y découvre plus précisément le combat d'une politicienne ambitieuse centriste, Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), dans sa lutte pour arriver au poste de Première ministre. Certains y ont vu un écho à la vie de la socialiste Helle Thorning-Schmidt, à la tête du Danemark entre 2011 et 2015. La mayonnaise a bien pris. Un euphémisme puisque chaque dimanche soir, un ...