Ce lundi, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont évoqué les résultats de l'élection présidentielle française 2022.

Quand Cyril Hanouna et Danielle Moreau parodient l’arrivée d’Emmanuel et Brigitte Macron au Champ-de-Mars

Et dans un premier temps, l'animateur de l'émission l'a fait en parodiant l'arrivée d'Emmanuel et Brigitte Macron au Champ-de-Mars.

En compagnie de la chroniqueuse Danielle Moreau, qui incarnait la première Dame, Cyril Hanouna a fait une arrivée très remarquée sur le plateau de l'émission, parodiant celle du président réélu et de sa femme, juste avant d'aller tenir un discours devant la tour Eiffel.

Ils étaient tous deux habillés comme Emmanuel et Brigitte Macron et marchaient main dans la main jusqu'au studio de la chaîne C8. Autour d'eux, un groupe d'enfants agitaient des drapeaux français. "On était obligé de faire cette entrée ! La marche est folle !", commentait Cyril Hanouna.