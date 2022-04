"Gros, n’est pas un gros mot"

Lorsqu'elle découvre, pendant le premier confinement, le terme "grossophobie" sur Internet, Agathe Regnier, musicienne et compositrice, se sent "très bouleversée", "chamboulée". Le monde est à l'arrêt. C'est le printemps. La météo est exceptionnellement magnifique. Et, sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les vidéos prodiguant des leçons de sport et vantant des corps minces. Alors, quand elle lit sur Facebook le témoignage d'une jeune femme grosse qui pose en maillot de bain et défend son corps tel qu'il est, bravant les injonctions – stéréotypées – de se mettre au régime et au sport, c'est le choc pour Agathe, elle qui subit depuis...

