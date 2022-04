Netflix, Disney+, Amazon... On a sélectionné les sorties streaming du mois de mai

Qu’allez-vous pouvoir visionner sur les plateformes en mai ? Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. La Libre a décidé de vous prémâcher le travail.

Séries

Netflix

"The Pentaverate", la nouvelle création de Mike Myers (Wayne's World, Austin Powers…) est un spin-off de sa comédie So I Married an Axe Murderer et débarque le 5 mai. Il s'agit d'une mini-série de six épisodes dans laquelle l'acteur et humoriste canadien campe plusieurs personnages. Notamment celui d'un journaliste qui tente de sauver son job en enquêtant sur une société secrète : The Pentaverate. Elle est narrée par la voix de Jeremy Irons et réalisée par Tim Kirkby (Look Around You, Veep , Fleabag…). À voir le 5 mai.

Le même jour, est diffusée "Clark". Bill Skarsgård interprète le rôle de Clark Olofsson, dont le braquage est à l'origine du syndrome de Stockholm. Une mini-série adaptée de l'autobiographie d'Olofsson et réalisée par Jonas Åkerlund, réalisateur de Polar (déjà pour Netflix) avec Mads Mikkelsen.

"Love, Death and Robots" (volume 3) est une série d'animation pour adultes produite, entre autres, par David Fincher (Seven, Fight Club, House of Cards…) et Tim Miller (Deadpool). Il s'agit plutôt d'une suite de courts-métrages. Chaque épisode étant réalisé par une équipe différente. La série a remporté l'Emmy du meilleur programme court d'animation en 2019 et en 2021. La troisième "saison" sera visible le 20 mai.

Enfin, la deuxième salve d'épisodes de la saison 4 de "Stranger Things", série d'horreur créée par Matt et Ross Duffer sera mise en ligne le 27 mai.

Disney +

"How I Met Your Father" est une série dérivée de la très culte How I Met Your Mother réalisée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Huit ans après la fin de How I Met Your Mother, Sophie (Hilary Duff) explique à son fils comment elle a rencontré son époux. Les personnages mythiques de la première ne seront pas présents. A découvrir dès le 11 mai.

La série française "Oussekine" s'intéresse au destin tragique de Malik Oussekine, tué dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Ce Français d'origine algérienne a été battu à mort à Paris par des policiers. Il participait à la contestation étudiante contre la loi Devaquet. Oussekine est l'œuvre d'Antoine Chevrollier ( un des réalisateurs du Bureau des légendes) et a été écrite, entre autres, par Julien Lilti (Hippocrate). On y retrouve Hiam Abbass (Succession), Kad Merad en avocat, Olivier Gourmet ou encore Laurent Stocker (11 mai).

"Life&Beth", c'est la nouvelle série de l'humoriste américaine Amy Schumer (elle l'a créée, co-écrite, réalisée et elle interprète le rôle principal). Sur le papier, son personnage a, professionnellement et personnellement, la vie parfaite. Un incident va la faire reconsidérer son passé et sa vie actuelle (18 mai).

Les fans de hip-hop savent que la série "Wu-Tang : An American Saga" va parler de rap US. Le membre-fondateur du Wu-Tang Clan (RZA) s'est entouré d'Alex Tse pour raconter l'histoire du groupe new-yorkais (25 mai).

"Obi-Wan Kenobi", le spin-off de la saga Star Wars est annoncé pour le 27 mai. Cette série a été créée par Hossein Amini (scénariste entre autres de Drive) et Joby Harold. Le jedi sera interprété par Ewan McGregor qui partage l'affiche avec Hayden Christensen.

Amazon Prime

Le "pitch" de "The Wilds" rappelle celui de la série Lost. Après un accident d'avion, neuf jeunes femmes doivent apprendre à cohabiter pour survivre sur une île déserte. La saison 2 est à découvrir le 6 mai.

"The Kids in the Hall", c'était le nom d'une série comique canadienne diffusée sur CBC entre 1988 et 1995. Vingt-sept ans plus tard, Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney et Scott Thompson reprennent du service sur Amazon pour huit épisodes (13 mai).

"Night Sky", la nouvelle série de SF d'Amazon pourra être visionnée dès le 20 mai. Le trailer laisse penser qu'elle sera fascinante. On y voit Sissy Spacek (oscarisée pour Nashville Lady) et J.K. Simmons (oscarisé pour Whiplash) camper Franklin et Irene, un couple de personnes âgées qui ont découvert un abri de jardin "magique".

Films

Netflix

Dix ans après le film De l'autre côté du périph, Omar Sy et Laurent Lafitte se retrouvent. Pas sous la coupe de David Charhon mais celle de Louis Leterrier (Hulk, Lupin). Dans The Takedown (Loin du périph), Ousmane Diakité et François Monge partent d'Île-de-France pour une petite bourgade des Alpes dans le but de résoudre une enquête dans le milieu de la drogue. À noter la présence d'Izïa Higelin. Sortie le 6 mai 2022.

Façon Good Bye, Lenin !, le film "Senior World" raconte l'histoire d'une pom-pom girl populaire, en couple avec un mec "cool" du lycée, victime d'un accident lors d'une acrobatie qui va changer sa vie. Stephanie Conway est plongée dans le coma pendant vingt ans avant de se réveiller à la veille de fêter ses quarante printemps. L'occasion évidemment de pointer le décalage entre les deux époques. L'humoriste australienne Rebel Wilson tient le rôle principal. À voir dès le 13 mai.

Amazon Prime

Réalisé par Carey Williams, "Emergency"a été diffusé lors du dernier festival Sundance. Le court métrage initial avait d'ailleurs été primé lors de l'édition 2018 du festival de Park City. Cette comédie évoque les liens tissés entre deux amis (Kunle et Sean) durant leur adolescence mais également la masculinité. Prime Video met en ligne ce film le 27 mai. À noter aussi qu'Amazon a décidé de mettre en ligne la trilogie Le Parrain dès le 1er mai.

Disney +

La série "Tic et Tac, les rangers du risque" rappelle sans doute de bons souvenirs à ceux qui l'ont visionnée dans leurs jeunes années. La plateforme Disney + a décidé d'en faire un film qui sort le 20 mai.

Une semaine plus tard (le 27 mai), la plateforme met en ligne le film "Alladin" déjà sorti au cinéma en 2019. Il a été réalisé par Guy Ritchie (Arnaques, Crimes et Botanique , Snatch) avec Will Smith.

Documentaires

Netflix

"Watch Hold Your Breath : The Ice Dive". Ce documentaire suit la championne du monde d'apnée sous glace Johanna Nordblad (3 mai).

"Meltdown : Three Mile Island"(4 mai). Les producteurs du film Erin Brokovitch ont mis sur pied cette série documentaire sur l'accident nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis en 1979.

"Notre père à tous" est un documentaire sur une histoire sordide qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années 70 et 80. Un médecin spécialiste de la fertilité a utilisé son propre sperme pour inséminer des femmes sans qu'elles le sachent. Il sera disponible le 11 mai.

Après le documentaire L'Arnaqueur de Tinder sur l'escroc Simon Leviev, Netflix diffuse une autre enquête sur le Web. Dans "Cyber Hell : Exposing an Internet Horror", il sera question de chantage et de trafic sexuel par Internet en Corée du Sud (18 mai).

Enfin, "The Photographer : Murder in Pinamar" (19 mai) racontera l'assassinat du photojournaliste argentin José Luis Cabezas.

Amazon Prime

Dans "Yannick Noah, le sens de la gagne", Delphine Jaudeau et Kevin McDonald s'intéressent au seul tennisman français qui est parvenu à remporter un tournoi du grand chelem et pas n'importe lequel : Roland-Garros (20 mai).

Disney +

La plateforme Disney met en ligne quelques documentaires de National Geographic. "Gathering Storm" sur les plus grandes tempêtes du monde et "Wild Australia" grand road-trip chez les Aussies (11 mai). Ce sera le cas une semaine plus tard en Égypte avec le docu "L'Égypte vue du ciel" réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot (18 mai).