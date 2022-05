Les secrets de la franc-maçonnerie : les symboles et la philosophie (Podcast)

Il y a les symboles, les rites, les pratiques ou encore les ateliers hebdomadaires, mais celles et ceux qui entrent dans la franc-maçonnerie évoquent surtout un "grand voyage" philosophique, intellectuel et finalement très personnel.

Mais pour les autres, qui en restent éloignés, qui observent ou ne se posent pas trop de questions, les loges maçonniques restent un mystère. Un secret bien gardé, ou presque. "Ce qui se dit en loge, ne sera pas répété à l'extérieur…" : voilà pour le dicton.

Dans ce deuxième podcast (2/3) de "Parlons d’Histoire", le franc-maçon Hervé Hasquin, nous explique le sens des symboles maçonniques et la philosophie véhiculée. Celle-ci

"On oppose souvent le monde franc-maçon et celui de la chrétienté, car il n'y a pas de dogmes ni de vérités révélées en franc-maçonnerie. Un maçon doit pouvoir s'impliquer à titre personnel dans un certain nombre de combats. Je l'ai fait…",témoigne à notre micro l'ancien Ministre-président (MR) de la Communauté française et ancien recteur de l'Université libre de Bruxelles.