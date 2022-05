L’influence politique de la franc-maçonnerie (Podcast)

Dans ce troisième et dernier épisode de "Parlons d’Histoire" sur la franc-maçonnerie, nous évoquons son influence politique en compagnie d’Hervé Hasquin, ancien Ministre-président MR de la Communauté française et ancien recteur de l’Université libre de Bruxelles.

Il y a les symboles, les rites, les pratiques ou encore les ateliers hebdomadaires, mais celles et ceux qui entrent dans la franc-maçonnerie évoquent surtout un "grand voyage" philosophique, intellectuel et finalement très personnel.

Mais pour les autres, qui en restent éloignés, qui observent ou ne se posent pas trop de questions, les loges maçonniques restent un mystère. Un secret bien gardé, ou presque. "Ce qui se dit en loge, ne sera pas répété à l'extérieur…" :voilà pour le dicton.

Dans ce troisième et dernier épisode de "Parlons d'Histoire" sur la franc-maçonnerie, nous évoquons son influence politique en compagnie d'Hervé Hasquin, ancien Ministre-président MR de la Communauté française et ancien recteur de l'Université libre de Bruxelles. Selon lui, "les maçons ne parle pas de politique en loges, mais bien de sujets de société (IVG, euthanasie…) qui peuvent faire débat en politique ou qui ont des résonances politiques. On n'attend pas des maçons qu'ils aient un comportement moutonnier au Parlement. Ce qui importe, c'est la liberté de conscience, d'autant qu'il n'y a pas de sujets tabous. Et non, on n'écrit pas les lois en loges."