Qui est Ncuti Gatwa, le nouveau "Doctor Who"? Ncuti Gatwa a connu la notoriété dans le monde entier en incarnant Eric Effiong dans la série "Sex Education". Portrait. ©AFP Jacques Besnard

"Le futur est là, Ncuti Gatwa est le Docteur." Ce dimanche, le compte Twitter officiel de la série Doctor Who a annoncé le nom du remplaçant de Jodie Whittaker. Il devient le 14e docteur de cette série de la BBC, née au Royaume-Uni en 1963. Une petite présentation s'impose, donc. Ncuti Gatwa est né en 1992 à Kigali (Rwanda) et a fui le génocide avec sa famille. Direction l'Écosse. D'abord à Oxgangs dans la banlieue d'Édimbourg, puis à Dunfermline, un peu plus haut sur la carte. En secondaire, il est harcelé par d'autres élèves qui créent une page Facebook...