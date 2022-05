"Mais, elle se prend pour qui?": le comportement d'une aventurière de "Koh-Lanta: Le Totem Maudit" agace les internautes

Les semaines passent et l'étau se resserre dans dans Koh-Lanta: Le Totem Maudit. L'élimination de Louana et Maxime, dont les destins étaient liés, est difficile à digérer pour les aventuriers éliminés qui voient débarquer au compte-goutte leurs camarades dont le flambeau a été éteint.

Sur le camp réunifié, l'aventure continue toutefois. Brochettes de boeuf, frites de patates douces, mousse au chocolat, nuit dans un lit douillet, petit déjeuner et rencontre exceptionnelle avec des tortues de mer sont la récompense des deux personnes qui sortiront gagnantes d' "A bout de souffle", mythique épreuve d'apnée de Koh-Lanta. Après une performance remarquable, Bastien décroche la victoire, suivi de près par Ambre. Premier, le jeune homme se voit offrir un cadeau supplémentaire, à savoir une amulette qui le protège pour le prochain conseil. "Je suis très fière de moi", lance Ambre qui deuxième n'est pas immunisée au prochain conseil mais pourra profiter du confort en compagnie de Bastien.

Pour l'aventurier ayant perdu l'épreuve, les choses se corsent toutefois. Le lendemain, celui-ci devra disputer une épreuve éliminatoire face à deux autres aventuriers choisis par les gagnants, Bastien et Ambre. Le cordiste choisit d'envoyer Fouzi. "C'est celui que je connais le moins", s'explique-t-il. La gestionnaire de formations sportives, elle, sort le nom de Jean-Charles. "Depuis le début, il n'a pas gagné d'épreuve, il n'a pas gagné de confort. Il manque de confiance et je me dis que là, il va pouvoir redoubler d'effort à 3000% pour faire ses preuves. Je suis désolée Jean-Charles." Une justification qui n'a plu ni à Jean-Charles ni aux internautes. Ceux-ci n'ont pas hésité à en rajouter une couche sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'Ambre était déjà dans le viseur après avoir voter contre Louana. "Ambre et son excuse de ministre", "L'hypocrisie d'Ambre mdr, au moins Bastien a été cash avec Fouzi pas de chichi", "Mais Ambre, elle se prend pour qui???", sont les commentaires que l'on peut dire sur la Toile depuis la diffusion de l'émission.

"Je suis très déçu"

C'est une épreuve d'équilibre qui attend les trois aventuriers sur la sellette. Ceux-ci doivent réussir à superposer quatre boules et à intercaler un support entre chaque. Pour cette épreuve, les aventuriers ont dû faire preuve d'une énorme concentration. Malchanceuse lors de l'épreuve de confort, Olga remporte la victoire. Après un face-à-face tendu, c'est Jean-Charles qui sort son épingle du jeu et tombe de soulagement sur le sable. Fouzi est donc éliminé. "Je redoutais cette épreuve et la minutie, dit-il à Denis Brogniart. Mon père me dit tout le temps que je suis tout sauf minutieux. Je voulais prouver à mon père qu'il avait tort mais, malheureusement, je n'ai pas réussi. Je suis très déçu mais en tant qu'aventurier, je suis fier de mon parcours."