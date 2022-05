"Obi-Wan Kenobi" : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série Star Wars

Elle marque le retour du maître Jedi Obi-Wan Kenobi et, dans son rôle, d'Ewan McGregor, qui l'avait incarné dans la trilogie préquel en 1999-2005. Après Le Livre de Boba Fett, c'est la deuxième série centrée sur un personnage créé dans la trilogie originale de George Lucas (1977-1982).

Pour Ewan McGregor, la série Obi-Wan Kenobi est "un seul grand film découpé en épisodes". Deborah Chow, la réalisatrice de la mini-série, ose cette analogie en conférence de presse : "C'est comme les films Joker ou Logan : vous prenez un personnage d'une grande franchise et vous prenez le temps de creuser un peu plus loin."

Le secret sur la série a été bien gardé. Même la presse n’a pas pu découvrir aucun épisode d’Obi-Wan en primeur. La bande-annonce et l’équipe ont livré toutefois quelques éléments.

Quand se déroule Obi-Wan Kenobi ? On sait que les événements se déroulent dix ans après l'Épisode III : La Revanche des Sith (2005), et neuf ans avant la bataille de Yavin (la destruction de la première Étoile de la Mort), qui conclut l'Épisode IV. Luke Skywalker a dix ans. À la fin de La Revanche des Sith, après la mort de sa mère Padmé Amidala, Obi-Wan a confié le bébé Luke Skywalker à son oncle Owen Lars. Il s'agit de protéger Luke de l'emprise de son père Anakin Skywalker, passé du côté obscur de la force sous le nom de Dark Vador (Darth Vader en anglais).

Obi-Wan (Ewan McGregor), plus solitaire que jamais. ©LucasFilms/Disney+

Quel est l'enjeu ? "C'est un énorme défi de porter ces personnages iconiques, entre les deux premières trilogies, a expliqué la réalisatrice Deborah Chow. Nous contons en quelque sorte un deuxième acte. Nous avons veillé à respecter le canon (la trame officielle de la saga, NdlR) mais nous devions aussi livrer une histoire originale." La bande annonce montre Obi-Wan qui veille à distance sur Luke. L'oncle Owen (interprété par Joel Edgerton, qui joue le personnage depuis l'Épisode II) refuse en effet que le Jedi s'approche de l'enfant. "Vous voulez le former comme vous avez formé son père ?" lance Owen à Obi-Wan. Un des enjeux psychologiques de la série sera sans doute la culpabilité que porte Obi-Wan face à ce qu'est devenu son ancien padawan Anakin.

L'oncle Owen (Joel Edgerton), pas content du retour du Jedi. ©LucasFilms/Disney+

Quel personnage verra-t-on ? Joli teasing : on aperçoit dans la bande annonce Dark Vador. Hayden Christensen, qui interprétait Anakin dans la trilogie de 1999-2005, est au casting de la mini-série. Mais Vador ne peut être l'opposant principal d'Obi-Wan. D'abord parce que tout affrontement direct du maître et l'ancien élève devrait se solder par un match. Et que si on en croit l'Épisode IV : Un Nouvel Espoir, les deux ne se sont plus vus ni affrontés depuis La Revanche des Sith.

Dark Vador (Hayden Christensen) fera-t-il plus que de la figuration ? ©LucasFilms/Disney+

Quels adversaires affronte Obi-Wan ? Les fans auront reconnu dans la bande annonce les terribles Inquisiteurs. On les a vus dans la série animée Star Wars/Rebels (disponible sur Disney +). Dans le canon Star Wars, les Inquisiteurs sont un ordre créé par l'empereur Palpatine afin d'éradiquer les derniers Jedi qui ont survécu à l'ordre 66 dans La Revanche des Sith. Les Inquisiteurs sont d'ancien passés du côté obscur de la Force, volontairement ou sous la contrainte. On reconnaît dans la bande annonce leur leader, le Grand Inquisiteur (Rupert Friend) et le Cinquième Frère (Sung Kang). La forteresse des Inquisiteurs apparaît aussi.

Le Grand Inquisiteur (Rupert Friend), déjà vu dans la série animée "Rebels". ©LucasFilms/Disney+

La nouvelle venue est la Troisième Sœur, Reva (incarnée par l'actrice britannique Moses Ingram, vue dans Le Jeu de la Dame). Compte tenu du nombre de ses apparitions dans la bande annonce et de la présence de Moses Ingram en conférence de presse, on peut supposer que Reva jouera un rôle important dans la mini-série. Deborah Chow et le scénariste Joby Harold la décrivent comme "brutalement ambitieuse". Comme elle interpelle Obi-Wan par son prénom, les fans supputent un éventuel lien passé entre les deux personnages, du temps où Reva était sans doute Jedi ou padawan.

La Troisième Sœur Reva (Moses Ingram), chasseuse de Jedi ambitieuse. ©LucasFilms/Disney+

Quels sont les décors ? Tatooine, planète natale d'Anakin, où Obi-Wan se réfugie, occupera une place centrale, en toute logique. Certaines scènes se déroulent sur la lune aquatique de Nur, siège de la forteresse des Inquisiteurs.

Obi-Wan s'encanaille à Daiyu, "sorte de Hong-Kong avec une vie nocturne colorée". ©LucasFilms/Disney+

Au moins une séquence aura pour décor une "nouvelle" planète (comprenez : encore jamais vue dans la saga). On sait qu'elle s'appelle Daiyu. Le scénariste Joby Harold la décrit comme "une espèce de Hong Kong avec une vie nocturne colorée et un côté avant-garde". Elle ressemble visuellement au Los Angeles futuriste, pluvieux et bardé de néons des films Blade Runner. On sait aussi, d'ores et déjà, qu'Obi-Wan s'y rend pour quelque raison et y est traqué par des chasseurs de prime et Reva.