Ce que nous avons pensé de la nouvelle saison de "Borgen", la série politique culte

Pour son retour, "Borgen" affronte l’ivresse du pouvoir et les mensonges. Huit nouveaux épisodes d’un thriller intense mariant Américains, Russes et Chinois sur fond de pétrole. Cap sur le Groenland, dès ce jeudi.

Une femme Premier ministre ? La proposition suscite toujours le même émoi… Que dire alors des commentaires et de l'intérêt suscités il y a douze ans… D'autant plus qu'à l'époque du lancement de la série Borgen , en 2010 donc, on avait soupçonné les scénaristes de s'être un peu trop inspirés du parcours de Helle Thorning Schmidt, femme politique danoise, et de vouloir presque lui paver le chemin - elle...