Retour aux sources de "The Wire"

Il y a tant à dire sur The Wire, "la plus grande fresque politique et criminelle de l'Amérique moderne", que l'équipe de Sofilm a décidé de lui consacrer un hors-série richement illustré à l'occasion du 20e anniversaire de ses débuts sur HBO. Le mook, résultat d'un travail collectif, se penche sur les objets et les personnages qui ont rendu la série culte. Car si elle est unanimement saluée par la...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous