Le nouveau projet de David Fincher est sur Netflix

Seven , Zodiac, Fight Club , The Social Network , Gone Girl , L'Étrange Histoire de Benjamin Button, Mank… Tous les cinéphiles connaissent les longs-métrages de David Fincher. Depuis 2019, le réalisateur oscarisé s'est lancé, avec Tim Miller (Deadpool), dans la production d'une série de courts-métrages d'animation pour...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous