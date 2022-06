Quand un pigeon s'invite en plein milieu du JT de 13h de France 2

Julian Bugier a été quelque peu surpris ce mardi alors qu'il présentait le journal de 13h sur France 2. De fait, un pigeon a soudainement pénétré sur le plateau de la chaîne. "Oh. Regardez il y a un pigeon qui passe au-dessus de notre tête. C’est l’invité mystère de ce journal. On aime les animaux. On va tâcher de continuer malgré cette intrusion", s'est alors exclamé le présentateur.

L'incident ne s'est pas arrêté là, et l'oiseau a continué à voler dans la pièce. “Regardez, il est juste au-dessus de moi, a poursuivi Julian Bugier, tout en gardant son sérieux. Voilà, on voulait vous le montrer parce qu’on en parlait tout à l’heure. [...] Il m’observe là-haut depuis un projecteur.” Une scène qui n'a bien entendu pas échappé aux caméras: les téléspectateurs ont ainsi pu apercevoir l'oiseau niché près du plafond.

Julian Bugier a conclu son journal en précisant qu’il donnerait des nouvelles de l'oiseau aux téléspectateurs lors de son prochain JT ce mercredi.