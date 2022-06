Bonne nouvelle pour les fans: M6 va ouvrir le bistrot "Top Chef" près de Paris

Après avoir salivé devant leur écran pendant 12 ans, les fans de "Top Chef" pourront déguster certains plats du concours culinaire dans le "premier bistrot" inspiré de l'émission télé et lancé par M6 le 8 juillet à Suresnes (Hauts-de-Seine).

La chaîne privée et Stéphane Rotenberg, présentateur de "Top chef" depuis ses débuts en 2010, se sont associés aux groupe d'établissements les "Bistrots pas parisiens" - dans lequel a investi l'animateur - pour concocter un lieu aux couleurs et aux saveurs du programme, a annoncé M6 vendredi dans un communiqué.

Orné d'"éléments du décor" et "d'accessoires" du plateau de "Top Chef", ce bistrot proposera des "plats issus du concours, signés par les candidats de toutes les saisons du programme", avec un menu entrée+plat+dessert à 39,90 euros par personne.

Les finalistes de la saison en cours, Louise Bourrat et Arnaud Delvenne, celui de la saison 3 et figure de proue des "Bistrots pas parisiens" Norbert Tarayre, les chefs étoilés Victor Mercier (saison 9), Thibaut Sombardier (saison 5) et Coline Faulquier (saison 7) ainsi que le gagnant de la saison 9 Guillaume Delcroix signeront la carte, M6 promettant "d'autres grands noms à venir".

Côté ambiance, "une boite noire permettra à ceux qui le souhaitent de vivre l'expérience de l'une des épreuves les plus célèbres de l'émission", où les candidats doivent goûter un plat à l'aveugle avant de le reproduire à l'identique, tandis qu'"une table du chef proposera des ateliers et des shows culinaires".

L'idée du concept a germé dans l'esprit de Stéphane Rotenberg qui a "su créer au fil des années des liens forts avec les candidats", soutenu par M6 et le producteur de l'émission, Studio 89, selon le communiqué.

Les gourmets qui souhaiteraient tenter l'expérience dès l'ouverture devront réserver leur place "exclusivement sur l'application TheFork à compter du 15 juin", le soir de la finale de la 13e saison.

La demi-finale a réuni 2,3 millions de téléspectateurs en moyenne mercredi pour une part d'audience (PDA) de 13,7%, contre 3,2 millions (17,9% de PDA) pour le premier épisode mi-février, selon Médiamétrie.