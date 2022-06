Accueil Culture Médias & Séries "Mr. Good", un flic qui fascine la Norvège L.V. ©D.R.

En 2013, après trente ans de carrière, Eirik Jensen, l’un des flics les plus brillants de Norvège, est arrêté par ses confrères de la police d’Oslo. Gjermund Cappelen, l’un de ses plus fidèles informateurs de l’époque, le désigne comme étant le leader d’un gigantesque réseau de drogue. Son histoire fascine tout le pays qui suivra le procès de ce flic prétendument corrompu jusqu’en 2020. Après six ans de bataille juridique, il est condamné pour trafic de drogue et corruption et...