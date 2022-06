Voici les aventuriers qui se retrouveront sur les poteaux de "Koh-Lanta: Le Totem maudit"

Ce mardi soir, les téléspctateurs ont sorti leur boussole et ont suivi la direction de Koh-Lanta sur TF1. Et, pour cause, le jeu d'aventure laissait place à l'emblématique épreuve d'orientation. François, Ambre, Bastien, Géraldine et Jean-Charles ont activté le mode "guerrier" et comptent tout faire pour gagner leur place sur les fameux poteaux de Koh-Lanta. Ambre se compare à "Calamity Jane": "La guerrière qui sommeille en moi se réveille", dit-elle. "Pour moi, l'orientation, c'est le rêve de Koh-Lanta!", lance de son côté Géraldine.

Denis Brogniart donne les instructions. Comme à l'accoutumée, trois poignards se cachent dans la forêt. Les aventuriers devront d'abord trouver la zone souche dressée, celle de la pierre tâchetée ou celle du bouquet de bambous. Une fois la zone identifiée, il devront trouver une balise dans un rayon de 15 pas et revenir vers Denis avec une couleur et un nombre leur indiquant la direction et le nombre de pas à effectuer pour trouver le fameux poignard. Les trois aventuriers à avoir trouver les poignards en premier se qualifient pour les poteaux. Mais, exceptionnellement cette année, les deux "perdants" disputeront une deuxième épreuve d'orientation. A la clé? une place sur un quatrième poteau... maudit.

Ambre et Jean-François se dirigent vers la pierre tâchetée. Géraldine et Bastien vers la souche dressée et François part seul vers le bouquet de bambous. Jean-Charles trouve la pierre tâchetée et rapidement la balise associée. Et ce, sous le regard inquiet d'Ambre qui sent que son camarade est sur la bonne voie. "C'est ma place sur les poteaux qui est en jeu donc on pense à des trucs farfelus", déclare la jeune femme. Après être passé près de Denis Brogniart pour que ce dernier lui indique la direction à suivre, Jean-Charles trouve le poignard. "Tout mon Koh-Lanta, j'ai eu des coups de cul sur coups de cul", lance l'outsider qui n'en revient pas. En tout, il aura mis 36 minutes pour relever le défi. "Pour moi, ça efface tout le reste où j'ai été ridicule", confie l'homme qui n'a jamais vraiment brillé sur les précédentes épreuves.

De leur côté, Géraldine et Bastien trouvent chacun la souche dressée et la balise. Malheureusement, Bastien se trompe de couleur en allant chercher sa direction. Il confond le bleu clair et le vert, contrairement à Géraldine. Dans la forêt, le jeune homme se rend compte de son erreur et commence à suivre sa camarade à contre coeur. "Je ne voulais pas faire ça mais j'ai foiré", dit-il. Le cordiste a toutefois perdu trop de temps. Géraldine trouve le poignard. "Je vole, j'ai plus mal nulle part, j'ai des frissons partout", lance Géraldine en courant vers le présentateur de l'émission. Une fois le poignard planté, la maman fond en larmes.

Malchanceux, Ambre et Bastien rejoignent donc François sur sa zone. Mais, le sapeur-pompier, épuisé, arrive à ses fins. Il est le dernier qualifié pour les poteaux... normaux.

"Une victoire un peu amère"

Deuxième épreuve d'orientation pour Bastien et Ambre. Ceux-ci devront trouver la zone de l'arbre creux et marcher 29 pas au nord pour trouver le poignard maudit. Après avoir passé une heure à genoux à gratter la terre, c'est finalement Bastien qui trouve le fameux objet. "C'est une victoire un peu amère", lance le jeune homme qui ajoute qu'Ambre aurait eu autant de chance que lui de trouver le poignard. "C'était une épreuve très compliquée, explique Ambre. Je suis très déçue. Je me rends compte que c'est fini. Je peux être fière de mon aventure."

L'affiche de l'épreuve des poteaux est désormais connue. Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien participeront à l'ultime défi de Koh-Lantaà découvrir mardi prochain sur TF1.