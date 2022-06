Netflix lance une émission de téléréalité inspirée de "Squid Game"

Netflix lance sa téléréalité: "Squid Game: The Challenge.". Une information qui est vite devenue virale sur les réseaux.

Vous avez adoré la série? Alors ce jeu va certainement vous plaire ! Après l'annonce officielle de la saison 2 de "Squid Game", Netflix va lancer une grande émission de téléréalité de la série événement. Le nom du futur programme: "Squid Game: The Challenge". "Vous avez vu le drame, maintenant c'est votre chance de prendre part à la plus grande expérience sociale jamais réalisée par Netflix !", commence la plateforme en ligne dans un communiqué.

Le principe est exactement le même. Les participants devront passer une série d'épreuves "à couper le souffle" afin de rester le dernier survivant. Bien évidemment, leurs vies ne seront pas en jeu. "Qu'ils gagnent ou perdent, tous les joueurs en sortiront indemnes", est-il précisé sur le site officiel du casting pour ceux qui en doutaient. En revanche, l'argent gagné sera beaucoup plus conséquent ! "Avec le plus grand casting de l'histoire de la téléréalité, 456 vrais joueurs entreront dans le jeu pour tenter de remporter un prix de 4,56 millions de dollars en espèces qui changera leur vie", ajoute le communiqué.

Comment participer à ce casting de grande échelle? Déjà, il vous faut réaliser une vidéo d'environ une minute pour présenter votre personnalité et vos motivations. D'autres critères sont également obligatoires: vous devez parler anglais et avoir plus de 21 ans.

C'est sur Twitter que la plateforme en ligne a annoncé l'information. Ce qui a provoqué une certaine folie chez les fans de la série, et chez les autres.