Kristofer, maestro belge de "N'oubliez pas les paroles", devient chroniqueur pour la RTBF

"Kristofer Hedia, Maestro de N’oubliez pas les paroles et candidat de l’année aux azap awards, débarque sur Vivacité ", annonce ainsi la RTBF, confirmant l'information d'il y a un mois. "Cet été avec Livia Dushkoff, ils accompagneront Cyril dans le 'Le 8-9 Continue', qui, pour l’été, nous proposera une émission légèrement remaniée, avec de chouettes nouvelles séquences."Pour voir le Maestro liégeois en radio et télé, rendez-vous donc dès le 27 juin, sur Vivacité et sur La Une, entre 9 et 11h.

Pour rappel, à ce jour, Kristofer est le 7e plus grand maestro du célèbre jeu musical de Nagui. Le Liégeois avait remporté 39 victoires pour 309.000 euros de gains en avril dernier. L'étudiant n'avait d'ailleurs jamais caché ses envies de faire de la télé. Voilà qui est fait!