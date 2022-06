L’appel du 18 juin 1940 ou quand Charles de Gaulle refuse la défaite de la France (Podcast)

"Non, la guerre n’est pas terminée, il faut résister à l’occupant allemand." Tel est, en résumé, le message radio lancé aux Français par le Général de Gaulle depuis Londres. C’était le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC.

Considéré comme l'acte fondateur de la résistance française, ce discours – passé presque inaperçu au moment de sa diffusion - n'aurait pas eu lieu sans l'appui du Premier ministre britannique, Winston Churchill. Parlons d'Histoire revient sur "l'appel du 18 juin", le contenu de cette déclaration, son contexte historique, politique et militaire, et les conséquences mondiales du refus de la défaite française. Nous évoquerons aussi la personnalité de son auteur, le Général Charles de Gaulle.

Pour évoquer l’appel du 18 juin et le Général de Gaulle, La Libre reçoit Valérie Rosoux, Directrice de recherche au FNRS, professeure à l’UCLouvain et autrice du livre "La mémoire du Général de Gaulle", ainsi qu’Alain Colignon, historien aux Archives de l’État et spécialiste de la seconde guerre mondiale.