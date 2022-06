Accueil Culture Médias & Séries Streaming : on a sélectionné dix "true crime" sur la toile Les faits divers continuent de fasciner. Les studios de podcast, les chaînes de télé et plateformes de streaming ont multiplié les projets. Pas facile de s'y retrouver, alors, La Libre Belgique a décidé de vous aider à faire le tri. Jacques Besnard ©D.R.

La plateforme Disney + a mis en ligne la série documentaire O.J. Made in America, composée de cinq parties d'une heure et demie. Ce travail produit et réalisé par Ezra Edelman a remporté notamment l'Oscar du meilleur film documentaire. En visionnant cette série bourrée d'archives et de témoignages (notamment de proches), on découvre la jeunesse d'O.J. Simpson à San Francisco, son départ pour étudier à l'USC de Los Angeles, ses exploits mémorables sur un terrain de football, les débuts de sa carrière d'acteur...