Alexia Larouche-Joubert revient sur la polémique qui agite cette saison de Koh-Lanta: "Je comprends que ça affecte les familles"

La finale de "Koh-Lanta, le Totem maudit", sera diffusée ce mardi 21 juin. Un petit moment historique est d'ailleurs à noter puisque, pour la première fois, quatre aventuriers s'affronteront à l'épreuve des poteaux: Géraldine, Jean-Charles, Bastien et François.

Pour l'occasion, Alexia Laroche-Joubert, directrice de la société de productions Adventure Line Productions (ALP), s'est exprimée sur l'émission auprès du Parisien. Elle est notamment revenue sur la polémique de cette saison: la mise en examen pour "homicide involontaire" de François, sapeur-pompier, comme le révélait le Canard enchainé il y a quelques mois.

Pour rappel, il est reproché au candidat finaliste, comme à six autres sapeurs-pompiers, "d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une information insuffisante et des matériels obsolètes" lors d'une intervention sur un feu de forêt en 2016 dans l'Hérault. Trois de ses collègues ont également été grièvement blessés lors de l'opération.

Lorsque l'information avait été dévoilée, les critiques avaient fusé. Luc Abratkiewicz, avocat des victimes, avait notamment déclaré que sa participation à Koh-Lanta révélait le "mépris du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours, dans lequel travaille François, ndlr.)". Par ailleurs, une victime souhaitait que le candidat soit coupé au montage de l'émission.

Pour Alexia Laroche-Joubert, il s'agit d'une "situation complexe": "Il y a présomption d’innocence. De notre côté, nous n’étions pas au courant. Sur l’aspect humain, je comprends que cela puisse affecter les familles. J’en ai parlé avec François, il le comprend également", a-t-elle affirmé.