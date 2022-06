Laurent Ruquier condamné à verser près d'un million d'euros à Catherine Barma, l'animateur va faire appel

Un litige opposait Laurent Ruquier et Catherine Barma, coproducteurs de l'émission "On n'est pas couché" sur France 2.

L'animateur a finalement été condamné à verser près d'un million d'euros de dommages et intérêts suite à l'arrêt "brutal" du talk-show en juillet 2020, rapporte Télérama. L'année dernière, Laurent Ruquier et Catherine Barma ont porté plainte l'un contre l'autre après l'annonce de l'arrêt de l'émission "On n'est pas couché", dont ils étaient les coproducteurs.

L'animateur poursuivait son ancienne collaboratrice pour des paiements non perçus d'émissions pourtant enregistrées avant la fin du programme télévisé. Cette dernière attaquait en justice Laurent Ruquier pour "rupture brutale de relation commerciale établie" et des licenciements économiques qui s'ensuivirent.

Le tribunal de Paris a finalement tranché en faveur de Catherine Barma. Les sociétés de l'animateur, Ruq Productions et Little Bros sont ainsi condamnées à verser 999.715 euros de dommages et d'intérêts à celle de la productrice de Tout sur l’Écran.

Laurent Ruquier a déjà fait s'avoir qu'il comptait faire appel de la décision.