"Rien n'allait dans cette interview", "Suffisance", "Mépris": Apolline de Malherbe critiquée pour sa condescendance envers une militante écolo

Dans Apolline Matin, Sasha, une militante écolo de 22 ans venait débattre sur le thème "Faut-il plus de radicalité pour une vraie prise de conscience sur la canicule".

Mais face au ton quelque peu condescendant de la journaliste, Apolline de Malherbe, le débat n'a tourné à rien. Et sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale, dépassant le million de vues.

Et ce sont bel et bien les questions et réponses de la journalistes qui sont remises en cause, et non pas les réponses de la jeune militante écolo.

La journaliste évoquait premièrement l'action durant laquelle des militants écolos avaient bloqué l'autoroute A13 à Pâques : "Vous avez bien vu que là, vous avez suscité du découragement voire même de la colère des usagers qui étaient dans leur voiture et qui voulaient juste aller bosser". "Est-ce qu’au fond, vous n’avez pas l’impression que la cause va se retourner contre vous et que vous allez, au contraire, braquer les gens ?" interroge-t-elle. Ce à quoi Sasha répondait: "Cela n'a rien à voir".

Cette réponse a fait sortir Apolline de Malherbe de ses gonds. Cette dernière a alors commencé à couper la parole à son invitée: "J'ai l’impression que vous ne m’écoutez pas. Je peux vous poser des questions, mais vous êtes dans votre TGV là", lache-t-elle.

Le ton est également monté quand elle a demandé à son invitée si elle comptait devenir maman à l'avenir.

Indignation sur la toile

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont vives.

"Cette (pseudo) journaliste est d'une suffisance. D'un mépris. Je suis estomaqué qu'elle n'ait aucune conscience de la situation et qu'elle puisse être aussi irresponsable...", s'indigne un internaute.

"Rien ne va dans cette interview… chercher le clash à tous prix avec une jeune fille de 22 ans pour faire le show au lieu de parler des motivations de ses actions, du fond du problème", commente la journaliste de France 24 Audrey Racine.

"Merci à la leçon d’humanisme de Sasha, militante écolo, face au mépris d’Apolline de Malherbe", ajoute encore un internaute

"L'occasion de rappeler qu'Apolline de Malherbe est quelqu'un de profondément détestable", écrit encore un autre internaute en partageant la vidéo de la séquence.