Des podcasts pour une maternité décomplexée Véritables outils de préparation à la maternité, les podcasts accompagnent les (futurs) parents, séduits par ce média de l'intime. Aurélie Comps ©tuiphotoengineer - stock.adobe.c

Ils s’écoutent partout et à tout moment. Dans l’intimité d’une chambre ou d’une voiture, les podcasts ont conquis la sphère de la maternité, période propice au cocooning et à l’introspection. Moment également de chamboulement et de questionnements. Ces productions sonores, téléchargeables (gratuitement la plupart du temps) et nomades se sont adaptées...