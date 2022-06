Netflix licencie 300 personnes et devrait perdre deux millions d’abonnés

Les retrouvailles de Dr Quinn, Marie Ingalls et Brandon avec leurs fans au Festival de Monte-Carlo

Ils étaient déjà des stars dans les années 80 et 90 avec les séries Dr Quinn femme médecin, La Petite maison dans la prairie et Beverly Hills 90210. Ils se sont croisés sur le tapis bleu du Festival de télévision de Monte-Carlo ce lundi et se sont même prêté main forte pour cause de valise égarée...