Plus qu'un événement sportif, le Tour de France est le feuilleton de nos étés

Le 1er juillet, la Grande Boucle s’élance pour sa 109e édition, réactivant une dramaturgie qui en a fait un des produits télé les plus appréciés et les plus suivis, avec son catsing, ses séquences cultes, ses rebondissements, ses larmes de joie ou de douleur. Les vacances ne seraient pas les vacances sans le Tour de France.