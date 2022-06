Le robot Baymax de retour dans une mini-série rafraîchissante

En 2014, Baymax faisait son apparition au sein de l'univers Disney dans le premier long-métrage d'animation adapté de l'univers Marvel : Big Hero Six ou Les Nouveaux Héros . Tadashi, jeune ingénieur plein de talent et de valeurs, avait créé ce robot pour soigner les gens.

Ce personnage à la silhouette "Bibendum" s’était laissé embarquer contre son gré dans une aventure pour "sauver le monde" avec le petit frère de Tadashi (Hiro) et ses amis geeks. Leurs ennemis : des voleurs de technologie. Une réussite puisque Chris Williams et Don Hall, les deux coréalisateurs, avaient empoché l’Oscar du meilleur film d’animation en 2015.

Baymax, le bon Samaritain

Ici, peu de traces des "nouveaux héros" et aucun méchant. Comme dans la précédente série (Baymax et les Nouveaux Héros - Courts-Métrages), Baymax ! n'est pas envoyé au casse-pipe, ni obligé d'envoyer des front-kick. Les producteurs (Don Hall et Jennifer Lee, réalisatrice de La Reine des neiges), le réalisateur (Dean Wellins, scénariste de Raiponce) et la scénariste (l'écrivaine Cirocco Dunlap) ont, plutôt, préféré s'amuser en sa compagnie.

À première vue, le "pitch" de ces six épisodes d’environ sept minutes ne prête pourtant pas vraiment à sourire. À chaque fois, Baymax débarque pour soigner des personnes en proie à la douleur. Kiko, une mamie, a mal au dos. Cassie, la tante de Hiro, s’est foulé la cheville. Sofia, une ado, a ses règles pour la première fois. Mbita, le propriétaire d’un food-truck foutraque, est allergique au poisson. Enfin, un chat de gouttière a gobé un écouteur en volant des sushis… On vous l’accorde, c’est le plus prometteur.

Tous les épisodes de Baymax ! se dégustent sans faim et paraissent trop courts. On retrouve ici les qualités qui émanaient des Nouveaux Héros. Le graphisme impeccable nous immerge dans une ville fantastique : San Fransokyo. Mot-valise censé mêler deux cités magiques : San Francisco et Tokyo. Quand les cerisiers du Japon, les ramens et les sanctuaires shintos rencontrent le Golden Gate et les pentes mythiques de Frisco.

Des personnages attachants

Baymax ! est bourrée de second degré qui se trouve dans les moindres détails et notamment dans les personnages. Ces derniers, a priori tout ce qu'il y a de plus normaux, sont extrêmement drôles et attachants. Derrière son côté ronchon, Kiko est une vieille dame en deuil prête à se battre pour sauver Baymax. La tante Cassie tire sur la corde par peur de voir son business tomber en ruine. Mbita se bat pour perpétuer la tradition de ses parents (la soupe de poisson, pas de bol). L'histoire de Sofia, intelligemment écrite comme l'ensemble des épisodes, est idéale pour aborder la question des règles auprès des jeunes filles.

Rondouillard, mou, maladroit, lent, bienveillant, pourvoyeur de sucettes, Baymax est aussi naïf que gentil. Les années passent mais il reste le bon doudou contre lequel on a envie de se blottir en cas de coup dur. Disney + n’était pas en mesure, hier, de confirmer la sortie de nouveaux épisodes ou une éventuelle saison 2. Ce serait dommage que Baymax soit stoppé dans sa mission après si peu.