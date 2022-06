Karine Ferri quitte la présentation de Danse avec les stars sur TF1: "C'est ma décision"

La rumeur s'était faite persistante cette année, et après l'annonce des premiers noms au casting de la prochaine saison, Karine Ferri a voulu annoncer la nouvelle elle-même. "Je voulais vous informer, avant que d'autres ne le fassent avec des titres faux et mensongers: Je ne serai plus à l'animation de 'Danse avec les stars, le debrief', à la rentrée prochaine, c'est MA décision, écrit-elle ainsi sur Instagram. TF1 a su écouter mes envies et respecter MON choix. Je les en remercie."

Une émission qu’elle affectionnait tout particulièrement, elle qui l'a présentée durant trois saisons. "J’ai adoré travailler sur ce programme, riche en émotions, en rebondissements, avec une équipe formidable; poursuit-elle sur Instagram. J’ai vécu l’expérience d’apprentie danseuse avec bonheur, j’ai grandi au sein de ce programme. Et j’ai aimé être avec vous en direct le vendredi soir."

Avant de remercier toute l'équipe technique et de danseurs, Karine Ferri avoue "aspirer aujourd’hui à d’autres aventures" mais précise qu'elle sera toujours bien à la présentation des "Chroniques Criminelles", de "The Voice Kids" ou encore des tirages Loto et Euromillions.