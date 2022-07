Les meilleurs podcasts de La Libre vous accompagnent sur la route des vacances

Voici une sélection de nos meilleurs podcasts et des épisodes les plus écoutés et partagés par nos internautes:

Découvrez l'impérial destin et la descente aux enfers de la princesse Charlotte de Belgique

Elle était l’une des plus belles princesses de Belgique. Orpheline de mère, Charlotte était aussi une grande ambitieuse au point de vouloir construire un empire, SON empire… Son destin est à la fois passionnant et tragique, puisqu’elle a terminé sa vie recluse – telle une schizophrène – dans un château aux allures médiévales. Charlotte de Saxe-Cobourg Gotha est née au Château de Laeken le 7 juin 1840. Elle est la seule fille – et le quatrième et dernier enfant – que le premier Roi des Belges eut avec Louise d’Orléans, la fille du roi Louis-Philippe Ier. Cet arbre généalogique a de quoi susciter quelques ambitions à une princesse… particulièrement consciente de son rang. Un destin fascinant.

Les secrets de la franc-maçonnerie











Il y a les symboles, les rites, les pratiques ou encore les ateliers hebdomadaires, mais celles et ceux qui entrent dans la franc-maçonnerie évoquent surtout un "grand voyage" philosophique, intellectuel et finalement très personnel. Mais pour les autres, qui en restent éloignés, qui observent ou ne se posent pas trop de questions, les loges maçonniques restent un mystère. Un secret bien gardé, ou presque. "Ce qui se dit en loge, ne sera pas répété à l’extérieur…" : voilà pour le dicton.

Qui était Mahomet et quel est son héritage ?

Le principal prophète des musulmans, Mahomet, est né à La Mecque, dans le désert de l’actuelle Arabie saoudite, vers l’an 570. Ce chef religieux, mais aussi politique et militaire arabe est le fondateur de l’Islam. Cette religion a influencé différentes cultures et civilisations à travers les siècles. Mais, que peut-on retenir de la vie, de l’histoire et de la légende de sa principale figure ?

Le Parti communiste chinois : paradoxes, excès et répression

Dans ce podcast, notre journaliste Philippe Paquet, sinologue, revient sur les début du PCC, ses grandes évolutions et sa gestion actuelle.

Le vrai du faux de la jeunesse et l’antisémitisme précoce d’Adolf Hitler et la montée du nazisme

Il est né en 1889 à Braunau am Inn, une petite ville d’Autriche-Hongrie frontalière avec l’Allemagne. Son prénom, rien de plus classique au 19e siècle dans les pays germanique… Adolf. Nom de famille : Hitler. Fondateur du nazisme, il accède au pouvoir en Allemagne en 1933 et impose une dictature totalitaire, impérialiste, raciste et antisémite. Le Troisième Reich est né. "Parlons d’Histoire" se penche sur l’enfance d’Adolf Hitler, son éducation, sa personnalité, ainsi que sur les mensonges de sa biographie officielle. Notre podcast évoque aussi son coup d’État manqué, son emprisonnement et son ascension politique au début des années ’30.

Le règne et la mort mystérieuse du roi Albert Ier

Nous sommes le 18 février 1934 à Marche-les-Dames, le long de la Meuse. Cette localité près de Namur est prisée par les amateurs d'alpinisme et d’escalade. Il est un peu plus d’1h30 du matin. Le froid est hivernal, l’obscurité totale. Au sol, Albert Ier est retrouvé après des heures de recherche et d’inquiétude. Son corps gît, le crâne fendu. Le roi des Belges est mort. Longtemps, le mystère a plané sur les causes réelles de sa disparition aussi soudaine que brutale.

La chute de l’URSS

C’est sans doute le jour de Noël le plus mémorable de l’histoire contemporaine. Le 25 décembre 1991 restera gravée dans les mémoires. Dans une Union soviétique particulièrement chahutée, à son sommet, Mikhaïl Gorbatchev démissionne. Annoncé en direct à la télévision depuis un salon du Kremlin, son départ entrainera en quelques heures la dislocation officielle de l’URSS. La chute d’une superpuissance est actée. Son effondrement dévoile au monde entier un véritable « colosse aux pieds d’argile ».

L’incendie de l’Innovation

Tout Bruxellois aurait pu être là, pris au piège de ce brasier. Situé Rue Neuve, soit au cœur de la capitale, l’Innovation était LE grand magasin incontournable de Bruxelles. À l’heure du déjeuner, en ce lundi 22 mai 1967, employés, clients et étudiants se retrouvaient dans son restaurant, comme souvent, comme tous les jours pour certains. À 13h20, une vendeuse aperçoit des flammes dans une petite réserve du premier étage qui donne sur l’escalier d’honneur. Elle prévient la sécurité… "Parlons d’Histoire" revient sur cette catastrophe nationale qui a marqué l’histoire de la Belgique. Par son bilan d’abord : effroyable - 251 morts – dont seule la moitié des corps a pu être identifié à l’époque. On dénombre aussi 62 blessés. On en retiendra également ces images d’un immense feu qui fait rage au cœur de la ville. Les conséquences de l’incendie de l’Innovation seront nombreuses.

