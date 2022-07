"La Minute Vieille" belge de retour sur Arte

L'été passé, Arte avait programmé quinze épisodes de la septième saison de la Minute Vieille qui faisait honneur à la Belgique. Janine Godinas, 60 ans de carrière derrière elle, Viviane De Muynck, monument du théâtre flamand, mais aussi Nicole Shirer et Nicole Valberg avaient été choisies pour faire partie du carré d'as estampillé "troisième âge" de Fabrice Maruca, le réalisateur de La Minute Vieille. Originaire de Valenciennes, le "Ch'ti", tel qu'il se décrit, avait eu envie de rendre hommage au pays de sa grand-mère maternelle qui était de Quiévrain.

Du 4 au 29 juillet, du lundi au vendredi (sauf le mardi) à 20h50 sur l’antenne d’Arte, ce format court revient pour une quinzaine d’épisodes inédits du Plat pays tournés en pleine pandémie, en janvier 2021.

Malgré la touche belge, le concept reste le même : des dames friponnes racontent des blagues potaches en deux minutes dans un décor fleurant bon le kir cassis et les pistaches englouties chez Mamie devant Questions pour un champion.

Dans ces quinze inédits, il sera question, en vrac, de flatulences inodorantes, d'une grenouille gobée par un aigle affamé, d'un pervers qui a de la suite dans les idées, d'un individu bien membré, d'une lampe magique comme dans Alladin, d'un éléphant braqueur sur l'Avenue Louise, d'une gamine insupportable, d'un cours de Kamasutra dans un home, ou encore un poulet à trois pattes… Entre autres.

Des belgicismes ajoutés

Pour obtenir un beau glacis noir-jaune-rouge, le créateur de La Minute Vieille s'est attaché les services du comédien belge Michel Israël, aperçu, entre autres, dans la série Ennemi public. Le but : ajouter quelques belgicismes tels que "septante", "dîner" (à midi), "fieu", "peye", "snuls", "dikkenek", "en stoemelings", "brol", ou encore du mot "péquet". Reste à voir si les Français vont tout capter.

En parlant de l’hexagone, les acteurs français prendront la relève de leurs copains belges. Du 1er août au 2 septembre, la saison 6 sera, ainsi, rediffusée.

Pour les plus impatients, sachez que les trente épisodes de la saison 7 sont déjà disponibles sur la plateforme Arte.tv. De même, la saison 8 (toujours belge) a déjà été tournée cet hiver avec deux nouvelles actrices en remplacement de Viviane De Muynck et Nicole Shirer : Gisèle Decout et Viviane Collet. Elle sera diffusée à l’été 2023.