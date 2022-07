Plus belle la vie : retrouvailles/Mardi 5, France 3, 21h10. Le 18 novembre 2022 marquera la fin d’une époque : Plus belle la vie, la série qui a marqué le paysage audiovisuel francophone, tirera sa révérence.

"Plus belle la vie", les retrouvailles

France 3 a annoncé que les derniers tournages auraient lieu au mois de septembre. En attendant cette date fatidique, les fans du feuilleton pourront retrouver leurs personnages favoris lors de deux soirées spéciales.

La première, intitulée "Retrouvailles", sera diffusée ce mardi 5 juillet à 21 h 10 sur la chaîne publique et marquera le retour de protagonistes emblématiques comme Ninon (Aurélie Vaneck), Sybille (Coline d’Inca), Amandine (Ana Ka) Rudy (Ambroise Michel) ou encore Johanna (Dounia Coesens), conviés au grand bal de fin d’année du lycée organisé par les élèves de Vincent Scotto. Ambroise Michel, qui tient le rôle de Rudy, n’avait plus revu ses camarades du Mistral depuis 2014, l’année lors de laquelle il avait décidé de quitter définitivement la série.

Un intrus au lycée

Tapis rouge, limousines, tenues de soirées et boules à facettes seront au rendez-vous de cet épisode qui s’annonce festif. Pour organiser cette grande fête de fin d’études, c’est le somptueux château de la famille de Dimitri (Zacharie Bordier) qui a été réquisitionné. Tous les parents, Thomas (Laurent Kérusoré) ou encore Luna (Anne Décis), ont accepté de mettre la main à la pâte afin d’organiser un bal mémorable dont les élèves, toutes générations confondues, se souviendront encore longtemps.

Mais, c'était sans compter sur la présence d'un intrus, dont l'intention est de faire capoter cette soirée durant laquelle Sunalee (Alixe Guidoni) s'intéressera davantage au mystère qui entoure le suicide de la sœur de Dimitri. Les anciens élèves, ainsi que les lycéens d'aujourd'hui, vont unir leurs forces pour découvrir pourquoi quelqu'un tente de ruiner ce bal de fin d'année du lycée et tenter de rétablir l'ordre des choses. Les fidèles de Plus belle la vie seront ravis de retrouver les ingrédients qui font le succès de la série : humour, romance et, cette fois, beaucoup de nostalgie.