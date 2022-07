Ce jeu mythique de la télévision française ne sera plus à l'antenne pendant la semaine à la rentrée prochaine

C'est un véritable séisme qui vient de se produire dans l'univers des jeux télévisés. Après cinquante ans de diffusion quotidienne, Des chiffres et des lettres, le jeu culte de France 3, n'apparaîtra plus dans les grilles télé de la semaine. Une annonce faite lors d'une conférence de presse donnée par France Télévisions à la Grande Halle de la Villette à Paris ce mardi matin.

Le jeu de vocabulaire et d'arithmétique animé depuis 1992 par Laurent Romejko sera, dès la rentrée prochaine, remplacé par Duels en famille, un nouveau jeu présenté par Cyril Féraud lors duquel deux familles venant de régions différentes s'affronteront chaque jour de la semaine autour de divers thèmes. "Ce choix de programme s'inscrit dans la volonté du service public de régionaliser davantage France 3", explique Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, au HuffPost. Rappelons qu'il y a quelques semaines, Michel Drucker a également annoncé que son Vivement Dimanche quittait France 2 pour davantage faire la part belle aux régions sur France 3 à la rentrée prochaine. Plus récemment, le service public français a également annoncé la suppression, dès septembre 2023, de ses éditions du 12/13 et de 19/20 afin de privilégier les journaux télévisés conçus en région.

Nouvel horaire et nouvelle version à la rentrée

Des chiffres et des lettres perd sa quotidienne mais sera toujours présent la saison prochaine. Les fidèles du programme où les candidats s'affrontent depuis des lustres lors du "compte est bon", du "mot le plus long" ou encore lors de "Duels" devront désormais se brancher sur France 3 les samedis et dimanches à partir de 17 heures pour découvrir la "nouvelle version" du jeu. "Nous voulions vraiment rajeunir cette case de l'après-midi en semaine, tout en conservant à tout prix ce rendez-vous historique à l'antenne et c'est la meilleure solution que nous avons trouvée", déclare Stéphane Sitbon-Gomez.

L’un des plus vieux jeux du PAF

Apparu en 1965 sur la deuxième chaîne de l'ORTF sous le nom Le Mot le plus long, le jeu télévisé a été réintitulé Des Chiffres et des Lettres en 1972. L'émission est passée successivemment sur Antenne 2 puis France 2 et enfin France 3, chaîne sur laquelle elle s'est installée depuis 2006.

A sa présentation se sont succédés plusieurs animateurs emblématiques du PAF, à savoir Christine Fabréga (1965 à 1970), Patrice Laffont (1972 à 1989), Laurent Cabrol (1989 à 1991), Max Meynier (1991 à 1992) et enfin Laurent Romejko, présentateur du jeu télévisé depuis 1992.

Avec 53 ans d'antenne, Des chiffres et des lettres fait partie des plus vieilles émissions du PAF derrière Le Jour du seigneur et ses 73 ans de diffusion. En troisième position, on retrouve Automoto et Thalassa, à l'antenne depuis 1975.

Plus d’un demi-siècle après son arrivée sur France Télévision, Des Chiffres et des Lettres semble en tout cas avoir encore son mot à dire.

