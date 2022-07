“Stranger Things” franchit le milliard d’heures vues

La saison 4 de Stranger Things a franchi le 1er juillet le cap du milliard d'heures vues. La série devient le second titre de Netflix à atteindre ce score après Squid Game. La saison 4, dont la première partie a été mise en ligne le 27 mai, totalise 1,15 milliard d'heures vues.

La série coréenne Squid Game, lancée en septembre 2021, a été la première a dépassé le milliard d’heures de visionnage, pour un total de 1,65 milliard.

Résultat à nuancer

Il faut toutefois nuancer le score de Stranger Things avec deux précisions.

1. Le découpage en deux parties de la saison 4 favorise son score. Netflix ne comptabilise les temps de vision que durant les 28 premiers jours de disponibilité. Squid Game a atteint son record en quatre semaines.

En coupant la saison 4 des aventures des ados d’Hawkins en deux "volumes", la plateforme se permet de prolonger la durée de comptabilité de la série.

On relève d’ailleurs que durant les trois premiers jours de mise en ligne du Volume 2, les abonnés ont regardé la série durant 300 millions d’heures. C’est la deuxième meilleure semaine de visionnage de la série sur un total de six semaines complètes (après la première, qui a atteint les 335 millions d’heures).

2. La méthode de comptage de "l'heure vue" favorise les programmes les plus longs. Comme on le sait, les épisodes de la saison 4 de Stranger Things battent tous les records de durée. Ils sont plus longs que chaque épisode de Squid Game.

La raison du découpage

Ces astuces permettent de doper les performances globales des productions originales Netflix alors que la plate-forme affronte une érosion des abonnements et une baisse vertigineuse de son cours en bourse.

En étalant la diffusion des deux “volumes” de sa série à succès sur deux trimestres comptables, Netflix maintient aussi ses chiffres d’abonnés et ses performances sur ses deux exercices – de quoi rassurer le marché.

Des analystes (comme le substack Netflix et chiffres) préfèrent dès lors ramener les chiffres communiqués par Netflix en Équivalent de Visionnages Complets (EVC), soit le nombre d'heures vues divisées par le temps total du programme. Cette pondération faite, la saison 4 de Stranger Things se situe à 114 millions d'EVC en six semaines complètes contre 184 millions d'EVC pour Squid Game en quatre semaines (ou 28 jours).

Le lancement de la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things n'en reste pas moins un des meilleurs démarrages sur Netflix.