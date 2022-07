Radio Contact, RTBF... : après des négociations tendues, David Antoine a fait son choix pour la rentrée

Des rumeurs le voyait déjà partir à la RTBF suite à l'arrêt du 16/20 après neuf saisons. Mais, selon nos confrères de la DH, l'animateur phare de Radio Contact reviendra bel et bien à la rentrée sur la station de radio de RTL Belgium... mais dans un autre créneau horaire.

Rien n'est encore définitif sur la tranche horaire (ce ne sera juste plus le 16/20, on parle d'un éventuel 15/18h) mais David Antoine a resigné avec Radio Contact selon nos confrères de la Dernière Heure. Les négociations ont été tendues avec Erwin Lapraille, directeur général des radios de RTL Belgium, mais les deux parties sont enfin parvenues à un accord pour poursuivre la collaboration.

En effet, des rumeurs circulaient concernant le transfert de l'animateur sur la RTBF (et plus précisément sur Tarmac ou Tipik) - chaîne où il a démarré sa carrière télévisuelle en 2001 -, mais comme il l'avait annoncé, David Antoine a encore des projets sur la radio au dauphin bleu. "C'est une page qui se tourne mais le livre n'est pas encore tout à fait terminé", avait-il déclaré lors de ses adieux au 16/20 fin juin dernier. "Comme vous le savez, nous aimons les teasings, les nouveaux projets et nous surpasser. Je peux vous dire que le 16/20 tire sa révérence mais que nous serons là, près de vous, à la rentrée. C'est du teasing. Affaire à suivre."